Во Владимире обсудили вопросы развития бокса в центральном федеральном округе. Совещание прошло в Доме Дружбы. Перед Федерацией стоит цель за ближайшие четыре года удвоить число спортсменов, занимающихся боксом.

Во Владимире обсудили вопросы развития бокса в центральном федеральном округе. Совещание прошло в Доме Дружбы. Перед Федерацией стоит цель за ближайшие четыре года удвоить число спортсменов, занимающихся боксом.К 2025 году году этот показатель должен приблизиться к полутора миллионам человек. Добавить этот вид спорта хотят и в школьную программу в качестве дополнительного урока физкультуры. Планируется и проведение открытых уроков и встреч с именитыми боксёрами. А в качестве подарка Владимирская федерация получила 100 пар ператок и 100 шлемов. Практически вся экипировка будет направлена в районные школы бокса. Напомним, история бокса в 33 регионе насчитывает уже более шести десятилетий. За это времяподготовлено более 50 мастеров спорта СССР и России.Татьяна Кириенко, первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России:- Основным из приоритетных направлений деятельности Федерации бокса России на ближайшие четыре года - это развитие бокса среди женщин. Это постройка центров бокса, новые программы. Это работа с определенными с имиджевыми составляющими. У нас девушек очень много занимается и приходят заниматься. Это очень популярно в мире и в нашей стране особенно.