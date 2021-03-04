Рост показателя обеспечен массовой вакцинацией населения от коронавируса.

Во Владимирской области коллективный иммунитет населения к коронавирусу добрался до отметки 49,4%. Об этом 4 марта во время брифинга по текущей эпидситуации рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Она добавила, что исследования в регионе продолжатся. В разрезе субъектов РФ по коллективному иммунитету Владимирская область расположилась «где-то в середине».Напомним, что по данным на январь показатель 20%. Рост обеспечен за счёт активной вакцинации населения, а также естественным путём, когда человек переболел ковидом и организм выработал антитела.