Школьники и педагоги болеть коронавирусом стали реже. Об этом заявила глава департамента образования Ольга Беляева. Если на прошлой неделе в регионе было 97 школьников с ковидом, то на этой

Школьники и педагоги болеть коронавирусом стали реже. Об этом заявила глава департамента образования Ольга Беляева. Если на прошлой неделе в регионе было 97 школьников с ковидом, то на этой таких 65. Среди педагогов болеют коронавирусом 27 человек (на 11 меньше, чем неделю назад). Так что со школ активно снимают карантинные меры. За неделю учреждений с