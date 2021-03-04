Во Владимирской области по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, вынесенный с участием коллегии присяжных заседателей.

Во Владимирской области по апелляционному представлению прокурора отменен оправдательный приговор, вынесенный с участием коллегии присяжных заседателей.Первоначально приговором Гусь-Хрустального городского суда от 2 декабря 2020 года 48-летний местный житель оправдан в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Он обвинялся в том, что 2 августа 2019 года в ходе распития спиртных напитков в ответ на оскорбления своего знакомого он схватил рукой обидчика за шею и с силой сжал, причинив потерпевшему тупую травму шеи. От острого нарушения внешнего дыхания наступила смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Коллегией присяжных заседателей он был оправдан за непричастностью к совершению преступления.В связи с допущенными на стадии судебного разбирательства существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые повлияли на содержание данных присяжными заседателями ответов, Гусь-Хрустальным межрайонным прокурором внесено апелляционное представление об отмене приговора.Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.