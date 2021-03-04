У регионального управления Роспотребнадзора и администрации региона вызывает опасения следующая неделя.

У регионального управления Роспотребнадзора и администрации региона вызывает опасения следующая неделя. На нее приходится сразу два праздника - это Международный женский день и Масленица, которые могут привести к новому всплеску заболеваемости.Например, масленичные гуляния в Суздале, по заявке организаторов, соберут около пяти тысяч человек. В связи с этим от имени Штаба в Роспотребнадзор направлено письмо с предложениями по характеру ограничений на этот период.Вместе с тем, согласно исследованиям, популяционный иммунитет в 33 регионе сейчас составляет 40,4 процента. Количество заболевших снижается и вместе с ним количество коек в инфекционных госпиталях. В Областной клинической больнице выписали последнего пациента с КОВИД-19, вскоре хирургический корпус ОКБ вновь начнёт проводить плановые операции. Сейчас во Владимирской области 1024 ковидных койки, из них занято 68 процентов.Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора Владимирской области: «В плановом порядке продолжается сокращение коечной ёмкости под лечение пациентов с КОВИДом. И мы хотели бы здесь отметить, что на 9 марта планируется оставить 802 койки, а к 15 марта мы еще сократим - количество коек будет 732. Это практически расчетная цифра, которой мы должны придерживаться по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации».Никита Тарбеев