Соревнуясь в своей возрастной категории, Диана Преображенская смогла набрать 5,5 баллов из 11 и заняла почетное второе место.

В Суздале завершился знаковый турнир по быстрым шахматам среди женщин памяти Елизаветы Быковой. Это первое после возобновления женское РАПИД Гран-При России.За призовые места сражались 19 шахматисток, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Среди взрослых участниц первое место досталось трехкратной олимпийской чемпионке Валентине Гуниной. Она получила практически совершенный результат - 10 с половиной очков из 11.Есть победительница и среди земляков - Диана Преображенская. Ей всего 10 лет. Соревнуясь в своей возрастной категории, она смогла набрать 5 с половиной баллов из 11 и заняла почетное второе место.