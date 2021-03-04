С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18563 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16156 пациентов. В стационарах лежит 377 жителей, из них 208 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1843 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 69 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 82 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 16 костромичам. Ковид подтверждён у шести жителей Нерехты. По три человека заразились в Шарьинском и Костромском районах. По два инфицированных выявлено в Мантурово, Сусанино, Судиславском и Красносельском районах. По одному – в Кадыйском, Островском, Галичском и Павинском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18563 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16156 пациентов. В стационарах лежит 377 жителей, из них 208 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1843 заболевших.