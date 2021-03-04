На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2021 года лабораторно подтверждено 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2021 года лабораторно подтверждено 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(32 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 27 901 случай заболевания (6256 сл. в г. Владимире, 3499 сл. в Гусь-Хрустальном, 3082 сл. о. Муром, 2004 сл. в Ковровском, 1725 сл. в Александровском, 1641 сл. в Петушинском, 1264 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1117 сл. в Кольчугинском, 1004 сл. в Суздальском, 913 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 759 сл. в Меленковском, 743 сл. в Киржачском, 630 сл. в Камешковском, 607 сл. в Селивановском, 418 сл. в Судогодском, 351 сл. в г. Радужном