Как утверждают в компании «Т Плюс», сейчас тепло и горячая вода подается в полном объеме во всех районах города.

На ликвидации порыва на тепломагистрали на улице Луначарского во Владимире пострадал сотрудники энергокомпании. С сильными ожогами он .Напомним, накануне вечером. Из-за чего отключили тепло и горячую воду в 19 жилых домов и 24 зданиях и учреждениях. Под утро подача тепла возобновилась, но жители продолжают жаловаться на холод в квартирах. «Ну и где обещанное тепло к 0.00 3 марта? 2/3 города - Ленинский и Октябрьский район замерзают, опять более 8 часов отсутствие тепла. Когда что-то будет делаться?». Такое сообщение пришло на вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62).Как утверждают в компании «Т Плюс», сейчас тепло и горячая вода подается в полном объеме во всех районах города. Если батареи холодные, следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ для регулировки подачи тепла внутри дома.