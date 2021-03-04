Коммунальный инцидент в областном центре. Почти на сутки жители нескольких районов Владимира лишились не только отопления, но и горячей воды. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Улица

Коммунальный инцидент в областном центре. Почти на сутки жители нескольких районов Владимира лишились не только отопления, но и горячей воды. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Улица Луначарского во Владимире до сих пор перекрыта. Работы здесь ведутся и днем и ночью. Причиной стало повреждение магистрального трубопровода. И это – создает проблемы для всего города… Проезд по