Инспектор ДПС Игорь Самойленко помог вернуть пенсионерке пакет с продуктами и важными для нее лекарствами.

Жительница Владимира выразила благодарность инспектору ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области лейтенанту полиции Игорю Самойленко за оказанную помощь.Днем 28 февраля пенсионерка, возвращаясь домой, остановилась в подъезде у почтового ящика. Пока она забирала корреспонденцию, проходивший мимо мужчина поднял стоявший у её ног пакет и быстро вышел на улицу. Просьбы женщины вернуть пакет незнакомец проигнорировал.Понимая, что самостоятельно его не догнать, женщина обратилась за помощью к прохожим.Оказавшийся рядом инспектор ДПС Игорь Самойленко, у которого в этот день был выходной, среагировал моментально. Полицейский догнал пытавшегося скрыться мужчину и удерживал его до прибытия сотрудников следственно-оперативной группы.Гражданина, которым оказался местный житель 1988 г.р., доставили в отдел полиции. Правовая оценка его действиям будет дана по результатам проводимой в настоящее время проверки.Благодаря быстрому реагированию полицейского, женщине вернули пакет, в котором находились продукты и важные для неё лекарства.