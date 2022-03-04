По состоянию на 4 марта в медорганизациях региона действуют 1744 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 4 марта в медорганизациях региона действуют 1744 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,7 процента из них занято (1094), свободны 650 коек.95593 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 822 человека.За период наблюдения в области отмечен 3231 летальный случай, за сутки – 8 человек.4 марта стало известно о 556 случаях заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы – 73 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/