На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2022 года лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:198 сл. во Владимире,37 сл. в Муромском районе,109 сл. в Ковровском районе,13 сл. в Петушинском районе,20 сл. в Кольчугинском районе,17 сл. в Александровском районе,9 сл. в Юрьев-Польском районе,12 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,20 сл. в Собинском районе,2 сл. в Радужном,18 сл. в Киржачском районе,19 сл. в Камешковском районе,5 сл. в Гороховецком районе,0 сл. в Меленковском районе,11 сл. в Вязниковском районе,32 сл. в Суздальском районе,33 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 138 608 случаев заболевания