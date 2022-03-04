На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2022 года лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
198 сл. во Владимире,
37 сл. в Муромском районе,
109 сл. в Ковровском районе,
13 сл. в Петушинском районе,
20 сл. в Кольчугинском районе,
17 сл. в Александровском районе,
9 сл. в Юрьев-Польском районе,
12 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Судогодском районе,
20 сл. в Собинском районе,
2 сл. в Радужном,
18 сл. в Киржачском районе,
19 сл. в Камешковском районе,
5 сл. в Гороховецком районе,
0 сл. в Меленковском районе,
11 сл. в Вязниковском районе,
32 сл. в Суздальском районе,
33 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 138 608 случаев заболевания