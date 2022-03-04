Городская комиссия по установке объектов монументального искусства рассмотрела проекты мемориальных...

Городская комиссия по установке объектов монументального искусства рассмотрела проекты мемориальных досок в память об известных жителях города Владимира - художнике Валерии Кокурине и писательнице Татьяне Поляковой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира.Бронзовую доску в честь народного художника России Валерия Кокурина планируется установить на фасаде дома на улице Княгининской, 7-в, рядом с мемориальными досками народным художникам России Киму Бритову и Владимиру Юкину - тоже известнейшими представителями владимирской школы живописи.Мемориальная доска писательнице Татьяне Поляковой, издавшей 60 книг общим тиражом более 25 млн экземпляров, выполнена в граните и бронзовом литье и планируется к установке на доме по ул. Большой Нижегородской, 1-а, где она жила и работала.Проекты мемориальных произведений, представленные заслуженным художником России, владимирским скульптором Игорем Черноглазовым, были одобрены членами комиссии, и теперь, в соответствии с действующим порядком, протокольные документы направят на рассмотрение Совета народных депутатов города Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/