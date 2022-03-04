В четвертом квартале 2021 года Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку в отношении...

В четвертом квартале 2021 года Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку в отношении производителя мясной продукции на территории города Радужный. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора был выявлен ряд нарушений требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарных правил. Как оказалось, при осуществлении процессов производства пищевой продукции, не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП, которые обеспечивают нейтрализацию рисков загрязнения продукции. Не весь инвентарь, в том числе уборочный, был промаркирован и закреплён за цехом.Также на производстве не проводился контроль за сырьем, и был замечен выпуск в обращение животноводческой продукции, несоответствующей требованиям, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан (наличие антибиотиков и других лекарственных средств в готовой мясной продукции);В производственных помещениях допускалось хранение веществ и материалов, не использующихся при изготовлении пищевой продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств;Кроме того, у данного производителя в автоматизированной системе ФГИС «Меркурий» отсутствовала прослеживаемость на всех стадиях процесса производства продуктов убоя и мясной продукции, в том числе в оформляемых ветеринарных сертификатах отсутствовала информация о сырье, а также не осуществлялось гашение эВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца, в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара.Вышеназванные факты, а также другие выявленные нарушения в ходе проверки послужили основанием снижения зоосанитарного статуса с IV до I в декабре прошлого года. В отношении юридического лица были возбуждены административные дела, и были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях с наложением штрафов общей суммой более 600 000 рублей.В текущем месяце наложенные штрафы оплачены в полном объеме.Фото: https://stock.adobe.com/ru/