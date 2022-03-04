Об этом 3 марта сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов на еженедельном...

Об этом 3 марта сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов на еженедельном онлайн-брифинге по текущей эпидситуации во Владимирской области. Глава медицинскоговедомства отметил, что в регионе сформирован достаточный резерв лекарственных препаратов самого широкого спектра действия. Перебоев с поставкой лекарств не отмечается. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Департамент здравоохранения дополнительно направил средства на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на первое полугодие: по региональной льготе – 250 млн рублей, по федеральной льготе – 65 млн рублей, на приобретение специального питания – 10 млн рублей.В стационарах медицинских организаций также сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Что касается лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, то все препараты законтрактованы и поставки ожидаются в установленные графики. Нет дефицита лекарств и в региональной аптечной сети.Кроме того, Артём Осипов сообщил, что в области создан резерв лекарств в объёме 140 млн рублей для пациентов с болезнями системы кровообращения.Говоря об эпидситуации по коронавирусу, глава ведомства отметил, что обстановка в регионе постепенно нормализуется – уровень заболеваемости снижается во всех возрастных группах. Амбулаторно-поликлиническая сеть переходит на обычный режим работы, а возможность оформления больничного листа в дистанционном формате в ближайшее время будет исключена.Фото: https://www.freepik.com/