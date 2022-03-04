Во Владимирской области появится медицинский ВУЗ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев на совещании по подготовке кадров для отраслей экономики. Он пояснил, что 33-ий регион ..

Во Владимирской области появится медицинский ВУЗ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев на совещании по подготовке кадров для отраслей экономики.Он пояснил, что 33-ий регион неизбежно придёт к его открытию.«Медики всегда в дефиците. Особенно это стало заметно в последние два года. Да, это непросто, но дорогу осилит идущий», - добавил глава региона.Ранее уже уволившаяся замгубернатора Ольга Гребнёва заявляла, что во Владимире открыть филиал Приволжского мединститута.Что касается экономики, то по информации департамента труда и занятости населения, в ближайшие пять лет она ежегодно будет нуждаться в 10 тысячах новых работников.