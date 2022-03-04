Врио губернатора Владимирской области побывал на промежуточной перекачивающей станции «Второво» в Камешковском районе

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев посетил промежуточную перекачивающую станцию (ППС) «Второво» в Камешковском районе.Это крупнейший производственный объект предприятия на территории Владимирской области. ППС введена в эксплуатацию в 1985 году. Её площадь составляет 13.31 Га. Александр Авдеев ознакомился с производственной деятельностью и условиями работы сотрудников станции.С 2015 по 2018 год проведена масштабная реконструкция объектов и комплексная модернизация оборудования станции в рамках инвестиционных проектов «Север – 15» и «Север – 25». Цель - повешение надежности и увеличение объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов.На ППС «Второво» работают 117 человек – жители г. Владимира, Камешково и Камешковского района Владимирской области. На станции используется современное, высокотехнологическое оборудование для обеспечения бесперебойного функционирования магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), применяются технологии контроля качества нефтепродуктов, в процессе работы соблюдаются все экологические требования и правила безопасности.Александр Авдеев побывал в операторной станции, где осуществляется управление технологическим процессом транспортировки нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам Горький – Новки, Второво – Ярославль и МНПП Второво - Филино, Новки - Рязань. В помещении магистральной насосной ему было продемонстрировано насосное оборудование, обеспечивающее транспорт нефтепродуктов. Врио губернатора также осмотрел специальную технику, которая используется для обслуживания объектов линейной части МН и МНПП.СправочноПо территории Владимирской области проходят магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы АО «Транснефть–Верхняя Волга» общей протяженностью 715 км. Кроме того, в области располагаются 17 подводных переходов. Трубопроводы предприятия пересекают реки Клязьма и Суворощь. Подводный переход через р. Клязьма расположен на территории Государственного заказника федерального значения «Клязьминский». Для обеспечения экологической безопасности на объекте в 2017 году АО «Транснефть–Верхняя Волга» реализовало проект по строительству стационарных всплывающих боновых заграждений.АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказывает благотворительную помощь общеобразовательным учреждениям, учреждениям социальной сферы, охраны окружающей среды, организациям спорта региона. Общая сумма благотворительного финансирования с 2014 г. составила около 220 млн рублей.