Автобусы компании СпецТранс теперь не будут останавливаться на автобусном вокзале во Владимире. На...

Автобусы компании СпецТранс теперь не будут останавливаться на автобусном вокзале во Владимире.На такой шаг пришлось пойти, чтобы сохранить работоспособность пассажирских перевозок. Теперь маршруты Гусь-Хрустальный - Владимир, Судогда - Владимир, Владимир - Ново Петрово и Андреево – Владимир (№ 507, № 117, № 123, № 509 )не будут заезжать на территорию "Владимирского автовокзала", а примут пассажиров на вокзальной площади и на остановке под мостом. Расписание автобусов останется прежним."Вести-Владимир"