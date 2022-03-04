Регулирование криптовалют минимизирует последствия санкций.

Минфин, экспертное сообщество и представители криптобирж поддерживают позицию партии о необходимости легализовать рынок и защитить людей от возможных рисков. Развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых активов был посвящен экспертный круглый стол, который прошел в Единой России. Его участники обсудили законопроект Минфина, который должен урегулировать рынок криптовалют, а также представили свои инициативы в этой сфере.Как подчеркнул модератор дискуссии, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сегодня в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции.Легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций, подчеркнул депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский. По его словам, люди, которые хотят заниматься домашним майнингом, должны получить возможность упрощенной регистрации и подачи отчетности.Позиции легализации рынка придерживается Минфин – ведомство разработало законопроект по регулированию сферы. Документ легализует понятия майнинг, обменник криптовалют и криптобиржа, сообщил начальник отдела регулирования банковской деятельностью Департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.Одна из крупнейших криптобирж в мире - Binance – также разделяет позицию Минфина и Единой России. И готова поделиться опытом по разработке процедур защиты средств граждан.В целом законопроект, который сейчас представлен Минфином в Правительство, конечно, должен пройти большую экспертизу. Но и затягивать ни в коем случае нельзя. Этот закон должен появиться в самое ближайшее время. Точно абсолютно – во время весенней сессии. А еще лучше, если он выйдет на открытое обсуждение не только внутри парламента, но и с обществом, с предпринимательским сообществом в самые ближайшие дни. Это одна из первоочередных мер, которая позволит диверсифицировать наши резервы и уйти от рестриктивных мер, которые будут лишь усиливаться в отношении нашей страны, – подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов (Единая Россия).Ранее секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что важно внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. При регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.На совещании с членами Правительства 26 января Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.