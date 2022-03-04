Глава владимирской администрации Андрей Шохин выразил признательность коллеге и жителям Эрлангена за искреннюю и объективную позицию.

Обер-бургомистр Эрлангена, города-побратима Владимира, Флориан Яник намерен сохранить дружеские отношения со столицей 33-го региона. Официальное сообщение об этом из Германии поступило в мэрию областного центра.Братские отношения между двумя городами длятся без малого 40 лет.«В такое непростое время важно сохранить партнёрство. Мы должны делать всё для восстановления и сохранения мира», - написали немецкие партнёры.Глава владимирской администрации Андрей Шохин выразил признательность коллеге и жителям Эрлангена за искреннюю и объективную позицию.