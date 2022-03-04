Жалобу на торги подали представители «Волгабаса». По их мнению, в конкурсной документации содержатся пункты, которые ограничивают конкуренцию.

Владимирское УФАС приостановило аукцион по закупке 17 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». Жалобу на торги подали представители «Волгабаса». По их мнению, в конкурсной документации содержатся пункты, которые ограничивают конкуренцию.Обращение рассмотрят 9 марта. Судя по официальным документам, на тендер пока заявились два потенциальных поставщика. Один из них снизил стоимость закупки на 1,2 млн рублей.Ранее , что все транспортные средства должны поставить до 10 августа. Победителя аукциона должны были выявить 9 марта.Власти намерены взять 17 низкопольных ТС (10 - вместимостью не менее 90 человек, 7 - не менее 70). По условиям конкурса, машины могут быть оснащены не только газомоторными, но и дизельными двигателями.