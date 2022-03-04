Он фиктивно трудоустроил в МИАЦе себя и жену.

Октябрьским районным судом Владимира бывший директор ГБУЗ ВО «МИАЦ» Иван Сметанин признан виновным в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Будучи директором ГБУЗ ВО «МИАЦ», используя свое служебное положение, путем фиктивного трудоустройства себя и своей жены, он присвоил 886 717 рублей.Во время следствия подозреваемый добровольно возместил ущерб и признался в содеянном.Фигуранта приговорили к 3,5 годам колонии и лишили права занимать руководящие посты. Ему также зачтено пребывание под домашним арестом.Приговор может быть обжалован.