Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение устойчивости российской экономики и защиту граждан в условиях западных санкций. Речь идет о кредитных каникулах, дополнительной индексации пенсий, послаблениях для малого и среднего бизнеса и других мерах.

Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение устойчивости российской экономики и защиту граждан в условиях западных санкций. Речь идет о кредитных каникулах, дополнительной индексации пенсий, послаблениях для малого и среднего бизнеса и других мерах.Законопроект расширяет полномочия правительства. Кабмин сможет устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику, но не списанных заказчиком сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.Также правительство сможет принимать решения о повышении размера социальной доплаты пенсии и ее дополнительной индексации. Эта мера также касается минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.Законопроект устанавливает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В случае с аккредитованными IT-организациями – до конца 2024-го.Кроме того, обычные граждане и предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами в 2022 году. Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору и попросить изменить условия обслуживания потребительного или ипотечного кредита.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что существующие меры поддержки сохранятся. Социальные обязательства государства будут полностью выполнены вне зависимости от обстоятельств, подчеркнул он.