Правительство России разработало новые меры по поддержке бизнеса и граждан в условиях санкций против нашей страны.

Правительство России разработало новые меры по поддержке бизнеса и граждан в условиях санкций против нашей страны.Так, в Госдуму внесен законопроект о предоставлении физическим лицам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Согласно документу, банкам разрешается вводить их по ссудам, выданным гражданам и субъектам малого и среднегобизнеса, до 1 марта этого года.Правительство и руководители регионов в течение текущего годасмогут продлевать сроки уплаты налогов гражданами и предпринимателями. Власти поддержали отмену НДС на драгоценные металлыдля физлиц с 1 марта. Госдума рассмотрит этот законопроект 4 марта.Известно, что получат помощь от государства российские компании, работающие в сфереинформационных технологий. Сотрудникам ИТ-компаний дадут отсрочку отармии до достижения ими 27 лет, а также возможность оформить льготную ипотеку. IT-компании на три года будут освобождены отналога на прибыль и от проверок контрольными органами. А кредиты им будутвыдавать по ставке не более 3%.Кроме того, Правительство вводит мораторий на плановые проверкииндивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца нынешнего года. Это не касается компаний, деятельность которых связана с риском дляжизни и здоровья граждан.Власти продлят еще на полгода программу компенсациималому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Малому бизнесу сохранят возможности дляучастия в госзакупках. Также кабмин запускает новый этап амнистии капиталов, которыйпозволит декларировать наличные.Правительство сможет вводить ограничения на вывоз из Россиимедицинских изделий, которые были поставлены из государств, присоединившихся ксанкциям. Кабмин получит право устанавливать особый порядок лицензирования дляфармацевтов. Гранты получат разработчики технологий в агропромышленномкомплексе.