Победитель представит областной центр п в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».

Мэрия Владимира объявила итоги шестого конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации». Лучшими стали сотрудники управления образования, пресс-службы и финуправления.Первое место присуждено заместителю заведующего отделом управления образования Янине Брагиной, защитившей проект «Владимир - умный город». Второе место заняла ведспец управления по связям с общественностью и СМИ Ольга Безяева. Она представила цикл медиапроектов. «Бронза» у консультанта КРО финуправления Светланы Калабасовой с её «Азбукой финансовой грамотности».Победитель представит областной центр в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».