Причина - несогласие с позицией руководства компартии по вопросу сложившейся политической обстановки.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Максим Шевченко заявил о выходе из фракции КПРФ. Причина - несогласие с позицией руководства компартии по вопросу сложившейся политической обстановки.Поскольку Шевченко избран в региональный парламент по списку, то решение означает, что действующий лидер РПСС должен освободить кресло в ЗС. Его место, по ходатайству политического объединения, может занять другой списочник, который баллотировался в 2018 году.Напомним, что лидер владимирских коммунистов Антон Сидорко еще в ноябре . По его мнению, пути КПРФ и народного избранника разошлись. Что ж, осталось дождаться документального подтверждения словам Максима Леонидовича.