Беспрецедентной по масштабу хакерской атаке украинских кибертеррористов подверглись российские СМИ с патриотической повесткой.

Беспрецедентной по масштабу хакерской атаке украинских кибертеррористов подверглись российские СМИ с патриотической повесткой.В частности, под ударом украинских хакеров оказалось Федеральное агентство новостей и издания, входящие в холдинг Медиагруппы "Патриот".Активность украинских хакеров связана с успешным ходом спецоперации российских военных на Украине.Сайты "Слово и Дело", "НьюИнформ", "ПолитРоссия" столкнулись с временными сбоями в работе. Пострадал также и непосредственно сайт медиагруппы "Патриот", хотя он не относится к средствам массовой информации.В настоящее время функционал интернет-ресурсов восстанавливается силами IT-специалистов. "Патриот" приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.