Во Владимирской области области арестовали столичного адвоката, который хотел дать взятку одному из сотрудников колонии, чтобы смягчить наказание для своего клиента. Также он попросил у

Во Владимирской области области арестовали столичного адвоката, который хотел дать взятку одному из сотрудников колонии, чтобы смягчить наказание для своего клиента. Также он попросил у родственницы осужденного 2,3 миллиона рублей. «По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый, действующий в интересах осужденного, предложил начальнику оперативного отдела исправительного учреждения взятку в размере 300 тысяч рублей за