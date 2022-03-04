У Москвы есть все необходимое для строительства метро и дорог, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Он утонил, что стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами.

У Москвы есть все необходимое для строительства метро и дорог, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Он утонил, что стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами.Бочкарев заявил, что металл, бетон и фанера на московских стройках – отечественного производства. Импортируются лишь отдельные образцы оборудования и техники и некоторые отделочные материалы. Обойтись без них можно, уверен заммэра.Тоннелепроходческих комплексов для строительства метро тоже достаточно. Бочкарев напомнил, что в скором времени введут в эксплуатацию Большую кольцевую линию, сейчас там осталось достроить девять станций.Строительство новых и продление старых радиальных линий продолжится, заверил чиновник. По его словам, объемы и темпы ввода объектов снижать не планируется.Возведение жилья и социальных объектов также идет по плану. Заммэра сообщил, что строительная отрасль готова к любым сценариям, а новые меры поддержки спроса будут реализованы.Ранее мэр Сергей Собянин строительство Московского скоростного диаметра. Сейчас общая готовность магистрали составляет 62%, работы завершатся в конце 2023 года. На трассе не будет светофоров – поездка через весь город займет около 40 минут.В Москве за последние 10 лет построили 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.