Новое выставочное пространство Старая столица открылось выставкой двух значимых для Владимира...

Новое выставочное пространство "Старая столица" открылось выставкой двух значимых для Владимира художников. Работы Петра Дика и Виктора Дынникова из частных коллекций показываются впервые.2 имени. 2 признанных мастера. Петр Дик и Виктор Дынников- в едином пространстве. Художники работали в мастерских на Тракторной, 15 по соседству, дружили. А вот в творчестве были совершенно разными. Скупой на эмоции Дик и экспрессивный Дынников. Живописец Владимир Севостьянов знал обоих. Говорит, посчастливилось работать рядом.Владимир Севостьянов,заслуженный художник России: «У Петра Дика умоаналитическое , а у Виктора Павловича восприятие мира было эмоциональное. Но каждый из них воспринимал это под своим углом. И здесь можно в этих подробностях можно найти отличие и схожесть какую-то эту находить, баланс».Творческое наследие народного художника России Петра Дика огромно. Но работы мэтра осели в музеях или частных коллекциях уже в конце 90-ых. По словам организатора выставки Игоря Кравченко, увидеть произведения мастера сейчас большая редкость. Тем более ранние. Такая уникальная возможность сейчас есть у владимирцев. Эти работы Петра Гергардовича особенно сдержаны. В чёрно-белой палитре.Игорь Кравченко, куратор выставки: «Мы делаем такую камерную выставку, посвященную пастелям того и другого художника. И нам очень нравится, что они здесь собеседуют между собой и есть о возможность посмотреть даже в таком небольшом объеме этих двух авторов».Творчество Виктора Дынникова зритель только открывает для себя. При жизни у Виктора Павловича не было ни одной персональной выставки. Сейчас продвижением наследия художника занимается его сын. Все работы из семейной коллекции.Виктор Дынников, сын художника Виктора Дынникова: «Встречаюсь я с очень интересными вещами. Узнаю тех людей с которыми меня знакомил отец в детстве. Очень много портретов ныне живущих и уже ушедших художников. Очень интересно это все узнавать и понимать».Новое пространство будет знакомить любителей искусства и с неизвестными авторами. В ближайших планах- показать старинные художественные открытки общины Святой Евгении. На них в конце 19-ого века зрителю впервые массово явилось творчество Бенуа, Билибина, Сомова, Рериха.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир