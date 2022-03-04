Владимирская область продолжает принимать жителей Донбасса. Примерно половина эвакуированных- семьи...
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2022-o-podderzhke-semej-evakuirovannyx-iz-donbassa-rasskazala-upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-regione-yuliya-rasnyanskaya.html" target="_blank">О поддержке семей, эвакуированных из Донбасса, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская</a> - Владимирская область продолжает принимать жителей Донбасса. Примерно половина эвакуированных- семьи...
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2022-o-podderzhke-semej-evakuirovannyx-iz-donbassa-rasskazala-upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-regione-yuliya-rasnyanskaya.html]О поддержке семей, эвакуированных из Донбасса, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская[/url] - Владимирская область продолжает принимать жителей Донбасса. Примерно половина эвакуированных- семьи...