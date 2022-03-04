Владимирская область продолжает принимать жителей Донбасса. Примерно половина эвакуированных- семьи...

Владимирская область продолжает принимать жителей Донбасса. Примерно половина эвакуированных- семьи с детьми. Им особенно тяжело. В том числе психологически. Как поддерживают семьи? И как оградить детей и подростков от ненужной информации? Об этом "Вестям" рассказала Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка в регионе. Интервью продолжит наш эфир. О развитии событий уже в 14.30. До встречи!"Вести-Владимир"