Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам.Политик заявил, что против Незалежной брошена почти вся армия России. "Враг завел на территорию нашегогосударства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошенапротив нашего народа", – высказался украинский лидер в очередном видеообращении.Судя по всему, Владимир Зеленский ослеплен враждой. Во всех его словах слышна обида и агрессия в отношении нашего государства. Ведь он напрямую назвал Россию врагом. Ранее президент Украины призвал США и Евросоюз закрыть небо над Украиной.Как писали "Дни.ру", ранее Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. Многие заметили, что: гримасничал и облизывался. Кроме того, его речь показалась некоторым журналистам бессвязной и слишком эмоциональной.Напомним, 17 февраля Донецкая иЛуганская народные республики заявили об обострении ситуации. В республикахобъявили эвакуацию мирных жителей. После заседания Совбеза президент России Владимир Путин по просьбе лидеров республик признал их независимость. 24 февраля российскийлидер обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса.