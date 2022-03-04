Будут сформированы 34 противоразмывных поезда

На Горьковской железной дороге сейчас ведется плановая работа по безаварийному пропуску паводковых вод, чтобы во время интенсивного снеготаяния и ледохода обеспечить безопасность движения поездов, сохранность пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали. Об этом сообщает пресс-служба компании.Работники ГЖД осматривают водопропускные сооружения, вскрывают и очищают от снега водоотводные сооружения. Проверяют готовность к паводку лотков, кюветов, водоотводных и нагорных канав, русел мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов.Кроме того, работники ГЖД вместе с балансодержателями осмотрят и проверят состояние плотин, прудов и водохранилищ, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.При этом особое внимание уделяют подготовке наиболее подверженных размыву мест. Кроме того, в период паводка будут сформированы 34 противоразмывных поезда для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры.Напомним, в зимний период 2021-20022 годов со станций и перегонов ГЖД , чем прошлой зимой.