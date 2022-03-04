В Московской области повысят пособия для приемных родителей и опекунов. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. По словам Калюгиной, размер выплаты составит 38 349 ..

В Московской области повысят пособия для приемных родителей и опекунов. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.По словам Калюгиной, размер выплаты составит 38 349 рублей вместо прежних 34,5 тысячи рублей. Вице-губернатор отметила, что для получения средств не требуется посещать отделения государственных и муниципальных учреждений или писать заявления: деньги будут начислены автоматически в срок до 15 марта, сообщают "".