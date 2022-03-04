В январе − феврале во Владимирской области вертолёт санавиации совершил 21 вылет к пациентам...

В январе − феврале во Владимирской области вертолёт санавиации совершил 21 вылет к пациентам с жизнеугрожающими состояниями – с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и ожогами. Винтокрылая машина перевезла 22 пациента для лечения в клиниках Владимира, Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуированных – двое детей.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что во Владимирской области регулярные вылеты санитарной авиации возобновились после многолетнего перерыва в ноябре 2020 года. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и созданию инфраструктуры для санавиации: построены две вертолётные площадки на территория Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы.В этом году авиамедицинские вылеты осуществляет акционерное общество «Национальная служба санитарной авиации». В рамках финансирования региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» запланировано не менее 77 вылетов.Вертолёт санавиации оснащён всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.