На 2022 год запланировано не менее 77 вылетов.

Во Владимирской области с начала года вертолёт санавиации совершил 21 вылет к пациентам с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и ожогами. Эвакуировано 22 человека, среди которых двое детей.Больных и пострадавших доставили в больницы Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира. Работу службы обеспечивает «Национальная служба санитарной авиации». В состав медицинской бригады входят: врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. На 2022 год запланировано не менее 77 вылетов.Напомним, что прошлом году в регионе открыли первую вертолётную площадку на территории Областной клинической больницы. Летом 2021 года на территории ОДКБ