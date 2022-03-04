Граждане Сербии вышли на акции в поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денафикации Украины. В то же время официальный Белград отказался присоединиться к санкционной истерии Запада.

Граждане Сербии вышли на акции в поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денафикации Украины. В то же время официальный Белград отказался присоединиться к санкционной истерии Запада.Акции в поддержку России проходят по всей Сербии. Люди с портретами Владимира Путина пришли к зданию Бюро по сотрудничеству с РФ.У здания посольства России в Белграде прошла многочисленная акция. Люди скандировали "Русские и сербы – братья навеки".Поддерживают России и в соседней с Сербией Черногорией. Там состоялся массовый митинг под лозунгом "Держись, Россия".Многие жители Европы выражают слова солидарности с Россией, но публично высказывать свою позицию они не могут. Вопреки всем нормам демократии и плюрализма, о которых так заботится Запад, в странах Евросоюза вводится настоящая цензура.Например, в Чехии за участие в акции в поддержку России или публикацию таких сообщений в социальных сетях человека могут тремя годами лишения свободы.Чешское информагентство СТК сообщило, что за поддержку России к ответственности привлекли уже девять граждан. Еще 200 под подозрением.Официальная Прага не только запрещает людям выражать свою точку зрения, но и фактически встала на сторону Киева. Помимо охоты на собственных граждан, власти Чехии , что не будут наказывать тех, кто решил служить в зарубежном вооруженном формировании на Украине. Разумеется, против российской армии.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Цель – демилитаризация Украины, ее денафикация и нейтралитет. РФ неоднократно выражала свою озабоченность планами Киева вступить в НАТО.