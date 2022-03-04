Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи на уходящей неделе? Чем делились? Наш эфир...

Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи на уходящей неделе? Чем делились? Наш эфир продолжит сетевой обзор. Паблики региона изучила Мария Платанюк.Своих не бросаем! Отклик на главные события этих дней. Коммунальные сигналы. Где тают люки и крыши? Мастер- кузнец из деревни Карпово и та, что несёт на крыльях весну. Важное сетевое- прямо сейчас.Но в начале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". Здесь- история семьи Шульга из Горловки. Александр Шульга- уроженец Донбасса, привёз родных во Владимир, когда супруга была на восьмом месяце беременности. Сын Владислав родился уже здесь. Хэштег Донбасс мы с тобой, Своих не бросаем - во всех социальных сетях. В том числе и на странице регионального отделения ОНФ. Активисты во главе с Викторией Дерипаско на этой неделе поздравили с днём рождения Артёма Стремилова из Горловки. Его семья приехала с Донбасса.Виктория Дерипаско: «5 минут назад мы поздравили с днём рождения мальчишку. Мальчик родился 1марта 14-ого года. Родился в городе, который 8 лет бомбят. Вот это истинная информация, о которой мы услышали и первых уст».В Киржаче , в городской библиотеке, вспомнили песни Великой Победы. И рассказали об истории их создания."Типичная Судогда" продолжает собирать "коммунальные сигналы". Вот здание в центре города. На улице Ленина разрушается крыша.А это квитанция из "Подслушано во Владимире". Жители улицы Фатьянова, похоже, не поняли. Когда они переехали в Алматы?В АлексАвтоЛайф фото для всех, кто ругает коммунальные службы. И одновременно- опасный участок по улице Ануфриева. Нужно предотвратить травмы, пишут в сообществе. Это "коммунальный бардак" на александровской улице Королёва, 4.А это опасные сосульки в Коврове. Просьба о помощи пришла и из посёлка Новый Ковровского района. Там, по словам людей, фуры разгружаются посреди посёлка. Жители замечают: на жалобы жителей администрация не реагирует. Фуры ставят на детской площадке, под окнами домов. Почему мы должны дышать выхлопными газами, спрашивают люди?А в районном центре снег сошёл вместе с шифером. Ковров, посёлок Первомайский, дом 9.А в Гусь-Хрустальном с приходом весны растаяли и люки. Будьте осторожны, предупреждают в сети.Подслушано Судогда предлагает отправиться в путешествие по одноимённой реке. Здесь и камни, и порог, и водопад. В этом месте, в Осановке река Судогда не замерзает никогда. Красивые кадры сняты с коптера. А это судогодский лес. Кажется, теперь местные звери и птицы живут по московскому времени, пишут пользователи.Также паблик предлагает посетить мастерскую Дмитрия Ломакина, кузнеца из деревни Карпово. Кузницу он оборудовал на своё м участке. Мастер может выковать всё, что угодно. И гвоздь, и механический дирижабль.В "Береги природу"- весеннее солнце. Снегири в Радужном. Барабанщик в парковой зоне.А в "Природа Владимирской области"- бабочка, которую разбудило солнечное тепло. Пока она ночевала на открытом грунте, покрылась инеем.А в финале вот такое признание в любви от "Подслушано Ковров".Ваших интересных фото и видео мы ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех сцоиальных сетях! Будем вместе в эфире и онлайн. До встречи!"Вести-Владимир"