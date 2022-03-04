Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» разработал и провел ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы Владимирской ТЭЦ-2, Ивановских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и тепловых сетей в ..

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» разработал и провел ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы Владимирской ТЭЦ-2, Ивановских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и тепловых сетей в период весеннего подъема воды.В целях контроля над ходом подготовки к паводку в феврале в энергокомпании созданы специальные комиссии под руководством технических директоров производственных подразделений.Для согласования планов действия в случаях возникновения чрезвычайной ситуации и для круглосуточного мониторинга уровня воды в реках Клязьма и Рпень во Владимире и реке Уводь в Иваново организовано взаимодействие с органами управления ГО и ЧС городов присутствия.В целях противодействия негативному влиянию талых вод на безопасность работы оборудования предприятий организованы проверки гидротехнических сооружений: дюкеров, подводящих каналов, дамб золоотвалов, проведено обслуживание и проверена исправность основных и резервных откачивающих устройств. Для оперативного устранения нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады, подготовлена дежурная автотракторная техника и создан необходимый запас материалов для проведения плановых и экстренных ремонтно-восстановительных работ. Оперативный персонал филиала прошел инструктаж и отработал действия по недопущению аварийных ситуаций.В период паводка особое внимание будет уделяться уровню воды в реках двух областных центров в районе береговых насосных станций и дюкера Владимирской ТЭЦ-2. В последней декаде февраля, совместно с профессиональными аварийно-спасательными формированиями города Владимира проведено обследование и работы по очистке русла Рпени от деревьев и мусора на территории теплоэлектроцентрали.После прохождения весеннего паводка гидротехнические сооружения вновь будут обследованы, и, при необходимости, будут проведены ремонтно-восстановительные работы.