Три жителя столицы организовали в Александрове подпольную нарколабораторию. Их отправили в тюрьму на долгий срок за изготовление трех килограммов синтетического наркотика. «Судом

Три жителя столицы организовали в Александрове подпольную нарколабораторию. Их отправили в тюрьму на долгий срок за изготовление трех килограммов синтетического наркотика. «Судом установлено, что летом 2020 года С. и З., отбывая наказание в виде принудительных работ в УФИЦ ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, с помощью находящегося на свободе М. организовали на территории г.