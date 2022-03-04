Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах России и призывы к участию в несанкционированных действиях. Инициативу направят на утверждение президенту.

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах России и призывы к участию в несанкционированных действиях. Инициативу направят на утверждение президенту.За публикацию дискредитирующих сообщений о ВС РФ виновный может получить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также предусмотрены принудительные работы сроком до трех лет, арест от четырех до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.Если фейки и призывы к участию в акциях повлекли смерть, причинение вреда здоровью человека или к массовым нарушениям общественного порядка, штраф составит от 300 тысяч до миллиона рублей. Виновному грозит до пяти лет тюрьмы.Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что закон принят в целях защиты интересов России. Распространение фейков должно пресекаться самыми жесткими способами, добавил сенатор.Прокуратура уже предостерегала граждан от призывов и участия в несогласованных акциях.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денафикации Украины. Москва неоднократно обращала внимание Запада на недопустимость приближения НАТО к границам РФ и вступления Украины в альянс.