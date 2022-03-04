Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении крупного мошенничества в сфере долевого строительства задержан директор строительной организации ООО «ИМПЭКС» Сурен Баласанов.Как мы упоминали ранее, 2016-2017 году он совместно с неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии реальной возможности завершить возведение объекта, заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в одном из микрорайонов Владимира. В течение трёх лет объект так и не был сдан дольщикам, а сроки его сдачи переносились семь раз. Причиненный ущерб составил более 87 миллионов рублей.В рамках уголовного дела следователями и оперативниками во взаимодействии с надзорным ведомством проводятся мероприятия по сбору материалов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу.Расследование продолжается.Фигурант задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ.Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Видео: https://33.мвд.рф/