Управляющая компания Гусь-Хрустального пошла на диалог с жителями только после официального запроса Шестого канала. Одна из жительниц пожаловалась на плачевное состояние дома, в котором

Управляющая компания Гусь-Хрустального пошла на диалог с жителями только после официального запроса Шестого канала. Одна из жительниц пожаловалась на плачевное состояние дома, в котором она проживает. Она прислала нам видеозапись с “экскурсией” по проблемным точкам здания. Основные претензии, озвученные женщиной за кадром, были связаны с состоянием стен, окон, ступеней, отсутствием освещения и сырости в подвальном