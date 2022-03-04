В Александрове 57-летний водитель пассажирского автобуса, из-за которого пострадали 15 пассажиров, окажется на скамье подсудимых. «Ранее сообщалось, что 14 августа 2021 года около 03 часов 15 минут

В Александрове 57-летний водитель пассажирского автобуса, из-за которого пострадали 15 пассажиров, окажется на скамье подсудимых. «Ранее сообщалось, что 14 августа 2021 года около 03 часов 15 минут пассажирский автобус Неоплан «Стайлер» под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с автомобилем МАН с полуприцепом», – передает пресс-служба СК РФ. По версии следствия, водитель отвлекся от вождения, потянувшись