Владимирским областным судом вынесен приговор троим жителям города Москвы. Они признаны виновными в...

Владимирским областным судом вынесен приговор троим жителям города Москвы. Они признаны виновными в производстве наркотических средств в особо крупном размере организованной группой.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, летом 2020 года два преступника, отбывая наказание в виде принудительных работ в УФИЦ ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, с помощью находящегося на свободе знакомого организовали в Кольчугино лабораторию по производству наркотических средств. В августе 2020 года, уклонившись от отбытия наказания, перевезли все необходимое оборудование и вещества в Александров, где в арендованном гараже для последующего сбыта произвели около 3 килограмма мефедрона.10 сентября 2020 года все трое подельников были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения преступления.Двое ранее привлеченных к ответственности осуждены к 15,5 и 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии особого режима.Их знакомый осужден к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/