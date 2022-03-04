По версии следствия, обвиняемый во время движения отвлёкся от управления транспортным средством, потянувшись за бутылкой с водой.

В Александрове осудят водителя автобуса, из-за которого пострадали 15 пассажиров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.Ранее сообщалось, что 14 августа прошлого года около 3 часов 15 минут «Неоплан Стайлер», за рулём которого сидел 57-летний водитель, столкнулся с фурой MAN.По версии следствия, обвиняемый во время движения отвлёкся от управления транспортным средством, потянувшись за бутылкой с водой. При этом он превысил скорость более чем на 10 км/ч.В результате ДТП у 15 человек диагностированы травмы различной степени тяжести. Сам автобус находился в исправном состоянии, пассажиры были пристёгнуты.Свою вину мужчина признал в полном объёме. Уголовное дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.