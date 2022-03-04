3 марта в 17:40 в Гусь-Хрустальном загорелся магазин автозапчастей, расположенный на проспекте 50...

3 марта в 17:40 в Гусь-Хрустальном загорелся магазин автозапчастей, расположенный на проспекте 50 лет Советской власти, 7.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри здания магазина. Сотрудниками МЧС были сформированы два звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню по всему магазину и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорело имущество магазина. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/