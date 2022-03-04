Он состряпал фиктивные документы ради повышения в классности и получения премии.

Во Владимирской области замначальника колонии подделал результата зачёта по стрельбе. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.История произошла в лечебно-исправительном учреждении №8, которое находится в Киржаче.С 1 ноября по 19 декабря 2019 года мужчина внёс в табель учебных стрельб информацию об успешной сдаче норматива. При этом замруководителя колонии даже не брал в руки оружие. Его целью было квалификационное звание «специалист первого класса», которое гарантирует прибавку к зарплате.«Во время подготовки документов к присвоению классности в отделе кадров заметили, что офицер не получал патроны во время стрельб. Следовательно, и сдать зачёт он не мог. Сотрудник УФСИН пошёл другим путём - сам написал на себя представление. Воспользовавшись доверием коллег, он подал документы и добился заветной премии», - рассказали в пресс-службе суда.Преступление вскрылось. На фигуранта завели уголовное дело. К тому моменту он незаконно получил более 41 тысячи рублей.Фемида оштрафовала мужчину на 100 тысяч рублей и на год лишила права занимать руководящие посты в уголовно-исправительной системе.Добавим, что злоумышленник возместил ущерб, причинённый государству.