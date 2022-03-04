Судебные приставы взыскали с 55-летнего жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам. Мужчину заставили сделать это

Судебные приставы взыскали с 55-летнего жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам. Мужчину заставили сделать это принудительно. «При рождении дочери мужчина долгое время не признавал собственного ребенка, однако отцовство было установлено судом после проведения экспертизы ДНК. Девочка воспитывалась с мамой, а мужчина был обязан выплачивать алименты