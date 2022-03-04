Судебные приставы взыскали с 55-летнего жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам. Мужчину заставили сделать это
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2022-v-murome-otec-vyplatil-v-polzu-docheri-460-tysyach-rublej-dolga-po-alimentam.html" target="_blank">В Муроме отец выплатил в пользу дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам</a> - Судебные приставы взыскали с 55-летнего жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам. Мужчину заставили сделать это
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2022-v-murome-otec-vyplatil-v-polzu-docheri-460-tysyach-rublej-dolga-po-alimentam.html]В Муроме отец выплатил в пользу дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам[/url] - Судебные приставы взыскали с 55-летнего жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей долга по алиментам. Мужчину заставили сделать это